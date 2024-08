Da Cagliari: Lapadula va a Pisa ed i rossoblù possono affondare per Cheddira

Gli attaccanti del Napoli in questa sessione di mercato continuano ad essere oggetto del desiderio di molte squadre, ma ancora nessuna ha fatto l'affondo decisivo per accaparrarseli. Da Cagliari è in uscita l'attaccante Gianluca Lapadula, destinato ormai al Pisa. Il club rossoblù, ancora in piena corsa per Gaetano, ora pensa anche a Cheddira per l'attacco della prossima stagione. Chissà che le due trattative non possano collegarsi per andare in porto con le varie trattative.

