Da Cagliari - Scuffet-Caprile, l’ipotesi di scambio resta in piedi: la situazione

vedi letture

Stefano Ambu, giornalista de La Nuova Sardegna e dell’ANSA, azzarda un “borsino anticipato” delle operazioni che potrebbe effettuare il Cagliari

Stefano Ambu, giornalista de La Nuova Sardegna e dell’ANSA, azzarda un “borsino anticipato” delle operazioni che potrebbe effettuare il Cagliari nell’incombente mercato invernale di gennaio.

Questione-portiere: Scuffet è finito ai margini e Sherri continua a non convincere. Si è insistentemente parlato di un interessamento per Caprile del Napoli, ma pare che la società partenopea non intenda privarsene…

“Le cose stanno così, anche se bisognerà tenere conto della volontà del giocatore. Magari potrebbe concretizzarsi uno scambio con Scuffet attraverso il classico gioco delle parti. Anche Caprile è un portiere che ha alti e bassi, ma le sue quotazioni attualmente sono superiori a quelle di Scuffet. E se arrivasse in Sardegna verrebbe automaticamente promosso titolare da Davide Nicola, che lo conosce bene.

Resta in stand-by l’ipotesi Terracciano, che non convince del tutto per via dell’età avanzata e, inoltre, non fornirebbe nemmeno lui garanzie assolute. Ma è anche vero che, di solito, a gennaio non si fanno grandi affari. Se ci pensiamo, nei suoi anni più bui il Cagliari ha sempre avuto grossi problemi coi portieri: nel ’97 arrivò a gennaio Sterchele, e nel 2015 fu la volta di Brkic: in entrambi i casi il campionato si concluse con la retrocessione. Insomma, l’avvicendamento del portiere è sinonimo di una situazione complessa ed estremamente precaria.”