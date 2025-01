Da Firenze: "Biraghi aspetta ancora l'Inter, ma resta in corsa il Napoli"

Cristiano Biraghi è prossimo a lasciare la Fiorentina, ma non ha ancora trovato una destinazione definitiva. Nei giorni scorsi si era parlato di un suo possibile approdo a Verona nell’ottica di uno scambio con Davide Faraoni, ipotesi che si è complicata per via della volontà di Biraghi stesso, poco convinto.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il difensore starebbe temporeggiando anche perché ancora mediamente speranzoso di poter tornare all’Inter nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per Nicola Zalewski. Sarebbe il suo sogno. Resta in ballo anche la possibilità di finire al Napoli.