Da Firenze - Comuzzo non si sblocca: Commisso non scende a patti col Napoli

La trattativa tra Fiorentina e Napoli per Pietro Comuzzo è in stand-by. In questo momento, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il difensore sembra più vicino a alla permanenza piuttosto che all'addio, soprattutto per volontà del presidente di Commisso che sembra intransigente nel scendere a patti con il Napoli. La cifra che i viola continuano a chiederne è 40 milioni per lasciare partire il difensore centrale.

