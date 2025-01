Da Firenze: "Folorunsho in stand-by, non è ancora arrivato via libera dal Napoli"

Si attende ancora il via libera di Conte per far partire Michael Folorunsho alla volta di Firenze. Come scrive Niccolò Ceccarini su Firenzeviola, nonostante l'affare non sia a rischio e il centrocampista classe '98 ex Hellas Verona sia destinato alla Fiorentina, e nonostante le notizie che vorrebbero il calciatore già a Firenze nella serata di oggi, il club viola ancora non ha ricevuto il via libera dal Napoli a fissare le visite mediche e la firma del calciatore che firmerà fino al 2029. Un via libera che potrebbe arrivare da un momento all'altro ma che per ora tiene la chiusura dell'affare in stand-by.