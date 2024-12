Da Firenze - Maxi-operazione Napoli-Fiorentina? In ballo 4 calciatori: i dettagli

Possibile maxi-operazione tra Napoli e Fiorentina? Sì, ci sono quattro calciatori in ballo: Biraghi, Folorunsho, Spinazzola e Martinez Quarta. Questo è quanto si legge sul Corriere Fiorentino: "È soprattutto il caso di Biraghi, ormai definitivamente ai margini della rosa e in procinto di partire ad anno nuovo. Mentre le voci dalla Turchia non hanno avuto grande seguito il procuratore continua a monitorare il mercato, ferma restando una pista napoletana — già aperta da giorni — che potrebbe scaldarsi a breve.

Anche perché oltre al terzino sinistro anche Quarta sarebbe una potenziale pedina di scambio con il club di Laurentiis (l’arrivo di Valentini, atteso nei prossimi giorni, dovrebbe dare il via al domino difensivo) tanto più se i viola dovessero approfondire i recenti sondaggi per Folorunsho. Giocatore duttile in grado di ricoprire più ruoli, l’ex Verona è valutato dal Napoli almeno una decina di milioni di euro e sotto questo profilo la Fiorentina per il momento resta alla finestra, esattamente come nel caso del danese del Genoa Frendrup".