Da Gyokeres a Frattesi: i colpi preferiti di Conte per l'estate

Il Corriere della Sera oggi in edicola parla di mercato e di quelle che saranno le principali trattative del Napoli per la costruzione della rosa del futuro, tra sogni e obiettivi concreti. Qualcuno è già ad un passo.

"Il mercato è già in fermento: De Bruyne è un affare in via di conclusione, David del Lille è una trattativa aperta ed è partita la caccia a Gyokeres, la punta dello Sporting Lisbona. Piace Kean, e tra i profili preferiti c’è Frattesi. Oggi Conte torna a Torino, la città che lo ha fatto vacillare".