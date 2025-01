Da Kvara la cassaforte (anche) per l'estate: a gennaio possibile un prestito, le ultime

Kvicha Kvaratskhelia attende l'ok per raggiungere il Psg, ma il Napoli chiede 80mln di euro per chiudere l'affare e non scenderà al di sotto. Secondo il Corriere dello Sport con i parigini però si valuta anche l’inserimento di Milan Skriniar nell’operazione (magari in prestito fino a giugno visti i costi dell’ingaggio) e l’accordo con Danilo (entro fine mese dovrebbe essere liberato e potrà unirsi al gruppo).



Con il ricavato di Kvara, il Napoli avrà una cassaforte e in estate aggiungerà anche 75mln di Osimhen. Per il quotidiano se arriverà l’occasione giusta sarà sfruttata al volo, altrimenti si potrà anche ragionare di prestiti: "Tipo quello di Federico Chiesa, esterno di piede destro che completerebbe il parco con i mancini Neres e Politano.

Lui non vuole andare via e anzi vuol chiudere la stagione in Premier, ma il Napoli è alla finestra. In lista, in cima, c’è sempre Edon Zhegrova, kosovaro del Lilla che fa muro, esattamente come ha fatto muro il Bologna per Dan Assane Ndoye. non ha intenzione di cederlo. La storia, comunque, è appena cominciata".