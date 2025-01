Da Londra avvicinano Garnacho al Napoli: "Può lasciare lo United anche per motivi tattici"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il giornalista di ESPN Gabriele Marcotti: “Se lo United ha la necessità di vendere Garnacho? Sono stati fatti tanti tagli ultimamente, hanno sacrificato giocatori che ritenevano non essenziali o non idonei come McTominay e tra questi secondo me c’è anche Garnacho. Però credo principalmente per motivi tattici perché tecnicamente non si discute. Il punto è che Amorim gioca con un 3-4-2-1 e non ci sono degli esterni, ci sono due trequartisti dietro la punta e questi sono Bruno Fernandes e Diallo. Garnacho è uno da palla al piede e dribbling, è più da 4-3-3 puro e in questo momento non c’è il suo ruolo naturale”.

Sul prezzo: “Un prezzo minimo per trattare? Considerando che ha ancora tre anni di contratto, quindi scadrà nel 2028, credo almeno 40 milioni di euro più bonus. Però sicuramente se Garnacho dovesse andare sul mercato non ci sarà solo il Napoli e quindi nel caso sarebbe un investimento sicuramente importante. Discorso diverso se il Napoli impostasse la trattativa con un prestito oneroso magari”.

Su Billing: “Secondo me è un giocatore completamente atipico, lo vedi e sembra un armadio però in realtà è un giocatore che non è così portato a fare l’incontrista davanti alla difesa, è un centrocampista offensivo e nasce anche tale. Secondo me Conte l’ha preso per fare l’alternativa di McTominay, non di Anguissa e nemmeno di Lobotka”.