Da Milano - ADL alla ricerca di nuovo uomo-mercato: piace sempre il ds dell'Empoli

Aria di rifondazione in casa Napoli per la prossima stagione.

Aria di rifondazione in casa Napoli per la prossima stagione. Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira riferisce su X: "Si prospetta un’estate di grande cambiamenti in casa Napoli: Aurelio DeLaurentiis alla ricerca anche di un nuovo uomo-mercato. Piace sempre il diesse dell’Empoli Pietro Accardi (sotto contratto col club toscano fino al 2026)".