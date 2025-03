Da Milano - Anguissa chiede di più per rinnovare, Meret può essere annunciato a breve

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto Daniele Longo, giornalista ed esperto di mercato di Calciomercato.com: “Rinnovo Meret? Credo che manca qualcosa a livello di diritti d’immagine e di bonus ma c’è un’intesa di massima sia sull’ingaggio che sulla durata, dunque non mi sorprenderei se lo annunciassero a stretto giro di posta”.

Sul rinnovo di Anguissa: “Sono sorte delle divergenze legate soprattutto alle cifre che Anguissa pensava di meritare. Non è saltata la trattativa ma sicuramente si pensava di poter proseguire più spediti, invece siamo in una fase in cui c’è ancora distanza economica a causa dell’ingaggio e dei premi”.