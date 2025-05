Comuzzo-Napoli, ds Fiorentina: "Più di 30mln, ma chiedete a Commisso: lui s'è opposto"

vedi letture

Nella conferenza stampa di fine stagione, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è stato interrogato anche sulle trattative di gennaio tra cui quella col Napoli per il giovane Comuzzo con i partenopei arrivati ad offrire una cifra fuori mercato.

Comuzzo poteva andare via per 30 milioni a gennaio...

"Non erano pochi 30 milioni, più bonus per Comuzzo. Devi sentire il presidente su questo, è lui che si è opposto. Ormai però su Pietro lo dimostra il prolungamento, lo vediamo dentro la Fiorentina. Ne approfitto per fare un grande in bocca al lupo a Kayode che è stato riscattato dal Brentford. Era felicissimo".