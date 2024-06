Da Milano - Caprile cercato da due club di Serie A, ma il Napoli fa muro: il motivo

Due club di Serie A hanno mostrato interesse per Elia Caprile, ma la società azzurra che è proprietaria del cartellino ha fatto muro

Arrivano novità sul mercato del Napoli, inizia ad evolversi la situazione dei portieri. Stando a quanto riferito da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, due club di Serie A hanno mostrato interesse per Elia Caprile. Il classe 2001 è reduce da un'ottima stagione in prestito all'Empoli, e per questo ha attirato su di sè l'attenzione di diverse squadre, ma la società azzurra che è proprietaria del cartellino ha fatto muro alle richieste.

Infatti l'intenzione è di trattenere il giovane portiere a Napoli. Questo non significa che Alex Meret è in uscita: lui e Caprile si contenderanno il posto da titolare nella prossima stagione. Ecco quanto scritto da Nicolò Schira attraverso un tweet suo profilo X: "Due squadre di Serie A hanno mostrato interesse per Elia Caprile, ma il Napoli non vuole venderlo. Caprile lotterà con Alex Meret per un posto nella formazione titolare".