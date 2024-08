Da Milano - Cheddira al Cagliari, i due club trattano: novità sulla formula

Si avvicina la cessione di Walid Cheddira. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, trattativa in corso per l'attaccante in prestito al Cagliari. I due club parleranno nei prossimi giorni della possibilità di inserire un diritto riscatto oltre al prestito.

