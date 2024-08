Da Milano confermano: Atalanta su Simeone, piace a D'Amico

Giovanni Simeone potrebbe lasciare il Napoli. Lo scrive su X l'esperto di mercato Niccolò Schira, che parla di una nuova pista per il Cholito: "E' stato proposto all'Atalanta come possibile sostituto di Scamacca. Tony D’Amico conosce e apprezza Cholito fin dai tempi di Verona".

Giovanni #Simeone could leave #Napoli. He has been offered to #Atalanta as possible Scamacca’s replacement. Tony D’Amico knows and appreciates Cholito since Verona’s Times. #transfers