Da Milano confermano: Neres ad un passo dal Napoli, le cifre definitive

"David Neres è ad un passo dal passaggio dal Benfica al Napoli per 28 milioni di euro. Contratto per il calciatore fino al 2028 (3 milioni di euro/anno) più un'opzione per il 2029". Lo scrive su X l'esperto di mercato Nicolò Schira.

David #Neres is one step away to #Napoli from #Benfica for €28M. Contract until 2028 (€3M/year) + option for 2029. #transfers https://t.co/R4WOT2z7nJ