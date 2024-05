Da Milano - Conte a un passo dal Napoli: pronto triennale con ingaggio monstre

Antonio Conte è sempre più vicino al diventare il nuovo tecnico del Napoli. Lo scrive sui social il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. "Antonio Conte è ad un passo da Napoli come nuovo allenatore. Accordo di principio per un contratto fino al 2027 (6,5 milioni di euro all'anno più 2 milioni di bonus se il Napoli si qualifica alla Uefa Champions League). Ultimi dettagli ma confidano di concludere la trattativa nei prossimi giorni".

