Da Milano - Danilo arriverà da svincolato: l'annuncio dopo lo scontro diretto con la Juve

Danilo arriverà al Napoli da svincolato la prossima settimana, dopo lo scontro diretto tra Napoli e Juventus. Lo scrive su X l'esperto di mercato Nicolò Schira: "Previsto l'ingaggio di Danilo Luiz da parte del Napoli da svincolato la prossima settimana. Pronta la risoluzione del contratto con la Juventus e pronto un contratto fino al 2026 (€ 2,5M/anno) con il Napoli. Anche due club inglesi e due brasiliani sono interessati all'ex capitano della Juve".

Expected #Danilo Luiz’s signing for #Napoli as a free agent next week. Ready the termination of the contract with #Juventus a contract until 2026 (€2,5M/year) with Napoli. Two english and two brazilian are also interested in him former #Juve’s captain. #transfers https://t.co/WBPERe948G