Da Milano - Discorso ben impostato per Zhegrova: probabile che arriverà in estate

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Daniele Longo, giornalista ed esperto di mercato di Calciomercato.com: "Semenyo? È un giocatore che quest’anno sta performando a livelli altissimi, non so se è dovuto alla sua crescita personale o al contesto perché il Bournemouth sta facendo una stagione ben al di là delle aspettative. Faccio fatica a non pensare che non sia stato osservato dal Napoli, il contatto è stato già aperto con l’arrivo di Billing.

Se però oggi dovessi puntare una fiche su di lui come principale nome per l’estate prossima, non la punterei. Il Napoli secondo me ha già le idee molto chiare per giugno, sarei sorpreso se non dovesse arrivare Zhegrova del Lille, il discorso è ben impostato e avanti, così come le condizioni sono vantaggiose”.