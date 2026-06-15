Quale futuro per Lucca? Deciderà Allegri: tre club interessati in Serie A

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Lorenzo Lucca torna al prestito al Nottingham Forest: il calciomercato del Napoli passerà anche da questa questione, deciderà Allegri.

Il futuro di Lorenzo Lucca è tutto da scrivere. Dopo l'esperienza non particolarmente brillante al Nottingham Forest, l'attaccante farà ritorno al Napoli, dove sarà Massimiliano Allegri a valutarne il destino durante il ritiro estivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, diversi club hanno già manifestato interesse per il centravanti. Il Bologna, che lo aveva seguito con insistenza già a gennaio, avrebbe effettuato un nuovo sondaggio. Attenzione anche a Roma e Lazio, mentre in passato pure la Fiorentina aveva mostrato apprezzamento per il giocatore.

Futuro Lucca, decide Allegri

Al momento, però, ogni scenario resta aperto. Le società interessate ragionerebbero soprattutto sulla formula del prestito, eventualmente con possibilità di acquisto successiva. Prima di qualsiasi decisione, sarà Allegri a esprimere il proprio giudizio su Lucca e sul suo possibile ruolo nel nuovo Napoli.