Due azzurri in scadenza di contratto con destini opposti: uno resta, l'altro va via

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Leonardo Spinazzola e Juan Jesus sono i due calciatori del Napoli con il contratto in scadenza il 30 giugno: ecco la situazione.

Aspettando l'ufficialità dell'arrivo di Allegri in panchina, il Napoli fa comunque i suoi conti e le valutazioni del caso a proposito dei giocatori che hanno il contratto in scadenza tra due settimane. Dei componenti della prima squadra che in questa stagione ha vinto la Supercoppa Italiana e si è piazzata al 2° posto nella Serie A in cui difendeva lo Scudetto vinto in precedenza, se ne trovano due.

Rinnovo Spinazzola imminente

Leonardo Spinazzola non lascerà il Napoli. Da un paio di settimane a questa parte, infatti, sta circolando la notizia - sulla quale poi sono piovute diverse conferme - a proposito della firma in arrivo su un nuovo accordo biennale con gli azzurri. Dietro al rinnovo dell'esterno classe '93 c'è anche la stima che ripone nei suoi confronti il prossimo allenatore Massimiliano Allegri, che ci ha già lavorato alla Juventus nella stagione 2018/19.

Juan Jesus dirà addio

Chi invece ha già fatto le valigie e si appresta a lasciare Napoli, e verosimilmente anche l'intera Serie A, è Juan Jesus. Dopo 14 anni di fila trascorsi in Italia, l'esperto difensore centrale brasiliano è in procinto di trasferirsi altrove, lontano dallo Stivale, dopo 374 partite ufficiali collezionate tra Inter, Roma e Napoli. Divenuto uomo-simbolo del Contismo azzurro, Allegri non ripartirà da lui: su Juan Jesus viene segnalato un forte affondo dello Sporting CP in Portogallo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.