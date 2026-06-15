Retroscena Lucca: Conte si spese con ADL per averlo, poi l'ha scaricato alla prima fermata

Retroscena Lucca: Conte si spese con ADL per averlo, poi l'ha scaricato alla prima fermataTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Lorenzo Lucca è stato preso per specifica richiesta di Antonio Conte: ora il Napoli ha un esubero in più da smaltire durante il calciomercato.

Il Napoli ha tanti, troppi esuberi e dovrà sicuramente sfoltire l'organico in vista della prossima stagione. Tra i possibili partenti c'è anche Lorenzo Lucca, per il quale La Repubblica si esprime così: "Merita una riflessione De Bruyne, come Lucca, gradito a Conte e richiesto alle 8 di una domenica di luglio 2025 con una telefonata accorata di De Laurentiis al presidente udinese Pozzo.

Lucca è stato subito scaricato alla prima fermata come un viaggiatore salito in treno senza biglietto. Era questo il Napoli concitato di un anno fa. Prima degli acquisti, Allegri con Manna visionano invece con calma l’outlet Napoli: c’è qualcuno da recuperare?".