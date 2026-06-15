Allegri-Napoli, è la settimana giusta! Entro il weekend può arrivare la firma
L'accordo c'è da tempo, l'ufficialità ancora no. In casa Napoli continua l'attesa per l'annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore azzurro, ma la fumata bianca definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Il Roma, Aurelio De Laurentiis è assolutamente convinto che sarà il tecnico livornese a raccogliere l'eredità di Antonio Conte. A rallentare l'iter non sarebbero questioni legate al Napoli, bensì la situazione ancora aperta tra Allegri e il Milan dopo l'esonero.
Allegri-Napoli, è la settimana della firma?
Il nodo resta di natura economica e burocratica, con il club rossonero che deve definire la separazione dal proprio ex allenatore. La settimana appena iniziata viene però considerata quella potenzialmente decisiva per chiudere ogni dettaglio e arrivare finalmente alle firme. Solo dopo il Napoli potrà organizzare la presentazione ufficiale del nuovo tecnico, fortemente voluto da De Laurentiis
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