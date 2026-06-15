Calciomercato Napoli, Allegri ha le idee chiare: ecco cosa ha detto a Manna

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Nessuna rivoluzione sul calciomercato: il Napoli ha le idee chiare, il direttore sportivo Manna lavora in sinergia con Massimiliano Allegri.

La nuova era del Napoli è già iniziata dietro le quinte, anche se manca ancora l'ufficialità. Massimiliano Allegri è infatti il tecnico scelto da Aurelio De Laurentiis per raccogliere l'eredità di Antonio Conte e guidare gli azzurri nella stagione del centenario, con l'obiettivo di restare ai vertici sia in Italia che in Europa. La Repubblica oggi in edicola fa il punto della situazione.

Calciomercato Napoli, nessuna rivoluzione: l'idea di Allegri e Manna

Nel frattempo il tecnico lavora già in stretto contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna. I due stanno pianificando il futuro della squadra, partendo da una base considerata solida dopo il secondo posto ottenuto nell'ultimo campionato. L'idea condivisa è quella di intervenire con pochi ma mirati ritocchi, senza rivoluzionare un organico ritenuto già competitivo. E mentre si avvicinano i ritiri estivi di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro, il Napoli attende soltanto il via libera definitivo per inaugurare ufficialmente il nuovo corso.