Lukaku, operazione rilancio: ha già un'idea sul suo futuro

Lukaku, operazione rilancio: ha già un'idea sul suo futuroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il Mondiale rappresenta un'occasione importante per Romelu Lukaku. L'attaccante del Napoli, reduce da una stagione complicata anche a causa di alcuni problemi fisici, vuole tornare protagonista con il Belgio e lanciare un segnale chiaro a Massimiliano Allegri. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il centravanti belga ha più di una motivazione per mettersi in mostra nelle prossime settimane. Con un altro anno di contratto in azzurro e la stima del nuovo allenatore, Big Rom punta a dimostrare di poter essere ancora una pedina preziosa per il Napoli.

De Bruyne e Lukaku vogliono riconquistarsi il Napoli

Lo stesso spirito anima anche Kevin De Bruyne, che dopo un'annata non semplice ha scelto di concentrarsi esclusivamente sulla nazionale. Per Lukaku, però, c'è anche una sfida personale: riconquistare pienamente il centro del progetto azzurro e presentarsi al meglio all'inizio dell'era Allegri.