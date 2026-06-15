Calciomercato Napoli, dall'Inghilterra: interesse per Vicario, è in uscita dal Tottenham

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Il Napoli potrebbe cambiare qualcosa tra i pali: Meret e Milinkovic-Savic in bilico, spunta l'interesse per Vicario.

Il Napoli guarda al futuro e continua a muoversi su più fronti per rinforzare la rosa che sarà affidata a Massimiliano Allegri. Se in difesa resta vivo l'interesse per Mario Gila della Lazio, la dirigenza azzurra starebbe valutando con attenzione anche il capitolo portiere. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il nome finito sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Guglielmo Vicario. L'estremo difensore italiano potrebbe lasciare il Tottenham, con il club londinese intenzionato a rinnovare profondamente l'organico dopo una stagione complicata, conclusa con la salvezza ottenuta soltanto nelle battute finali del campionato. Inizialmente sulle tracce dell'ex Empoli si era mosso anche l'Inter, che però avrebbe poi scelto di affidarsi a Martinez come titolare e a Provedel come alternativa. Adesso la corsa sembrerebbe essersi ristretta a Napoli e Juventus.

Calciomercato Napoli, uno tra Meret e Milinkovic-Savic può partire

In casa azzurra, infatti, il reparto portieri potrebbe essere oggetto di una vera rivoluzione. Alex Meret, in scadenza tra un anno e desideroso di ritrovare continuità, starebbe riflettendo sul proprio futuro. Anche Vanja Milinkovic-Savic, arrivato dal Torino la scorsa estate, non avrebbe pienamente convinto nel corso della sua prima annata in maglia azzurra. Per questo motivo Vicario rappresenta una pista concreta, ma la concorrenza della Juventus di Luciano Spalletti promette di rendere la trattativa particolarmente complessa nelle prossime settimane.