Da Milano: "Ecco le prime operazioni di Manna. Meluso può ripartire dalla B"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: “Manna riporterà in casa chi sta facendo bene in prestito, per valorizzarli: ammicco a Caprile che si giocherà il posto con Meret e a Folorunsho, oltre che a Gaetano. Poi ci sarà il rinnovo di Kvara da blindare, che sarà la prima grande operazione da affrontare per il nuovo DS. E ancora ci sarà da scegliere il prossimo allenatore, nella speranza di ADL di evitare il lungo casting dello scorso anno.

Chi in panchina? Non è semplice. L’operazione Conte si basa sulla disponibilità del tecnico, ma la situazione è in stand-by per via delle tante clausole e dei tanti paletti. E poi Conte è uno orgoglioso, che non ama far parte di casting o che altro. Italiano è un nome che sta tornando in auge, negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra il Napoli ed il suo entourage. L’Atalanta è convinta a tenere Gasperini, quindi Pioli e lo stesso Italiano sono i più semplici e papabili da prendere per De Laurentiis. Italiano ha messo in stand-by il Bologna per attendere il Napoli, che lo ha cercato per ben due volte: sia nel 2020 che nel 2023. L’estate scorsa era il prescelto per il post Spalletti, poi sappiamo com’è andata. Ora è un testa a testa con Pioli, ma potrebbe essere la volta buona per Italiano al Napoli. Di certo, Pioli ha più esperienza nelle grandi piazze.

Meluso? Tra Palermo o Salerno, dovrebbe ripartire già in estate dopo l’avventura al Napoli”.