Da Milano - Gilmour sempre più vicino, c'è accordo sul contratto: le cifre

Billy Gilmour è uno degli obiettivi di mercato del Napoli per rinforzare il centrocampo, e il suo arrivo ormai sembra sempre più vicino. Infatti il calciatore scozzese ha già comunicato al Brighton la sua volontà di essere ceduto e inoltre ha già trovato un accordo con gli azzurri sul contratto, che sarà fino al 2029 con un ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione. Lo riporta il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira:

"Billy Gilmour si avvicina al Napoli dal Brighton . Il centrocampista ha chiesto di essere ceduto e vuole unirsi al Napoli. Sono già stati concordati i termini personali per un contratto fino al 2029 (1,8 milioni di euro all'anno)".

Billy #Gilmour is getting closer to #Napoli from #Brighton. The midfielder has asked to be sold and wants to join Napoli. Already agreed personal terms for a contract until 2029 (€1,8M/year). #transfers https://t.co/5V452lnyJi