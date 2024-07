Da Milano - Hermoso sempre più vicino al Napoli! Cifre e durata dell'ingaggio

Mario Hermoso, difensore svincolato dall'Atletico Madrid, potrebbe essere il prossimo acquisto del Napoli di Antonio Conte. Il centrale spagnolo sembra vicinissimo a vestire la maglia azzurra dopo una lunga trattativa.

Le ultime sull'operazione le riferisce su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "Mario Hermoso si avvicina sempre più al Napoli come svincolato. Trattative in corso per un contratto fino al 2027 (4 milioni all'anno più bonus)".

