Da Milano - Il Napoli lavora anche per un esterno: nella lista di Manna Dedic e Correia

Napoli letteralmente scatenato sul mercato nelle ultime ore, il club azzurro è pronto a chiudere gli acquisti di Lukaku, Gilmour e McTominay. Ma potrebbero non essere gli ultimi colpi di mercato, infatti, il Napoli sembra intenzionato ad acquistare anche un esterno a tutta fascia.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive su X: "Napoli stanno lavorando per ingaggiare un nuovo terzino: nella lista di Manna ci sono Amar Dedic (Salisburgo) e Thierry Correia (Valencia)".

