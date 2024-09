Da Milano - Il Napoli monitora Tchatchoua per gennaio: Conte lo voleva già ad agosto

E' da pochi giorni terminato il mercato estivo ma già iniziano i primi nomi per la prossima finestra di gennaio. Tra gli obiettivi del Napoli sembra esserci Jackson Tchatchoua, già accostato al Napoli ad agosto.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X: "Il Napoli sta ancora monitorando dal Verona il terzino destro Jackson Tchatchoua (nato nel 2001). Antonio Conte lo apprezza e lo ha già voluto durante gli ultimi giorni della finestra estiva. Ora potrebbe diventare un obiettivo per gennaio".

