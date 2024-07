Da Milano - Il Napoli spinge per Gilmour, pronto contratto fino al 2029

Lo scrive su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che fa il punto sull'affare Gilmour

Il Napoli fa sul serio per regalare ad Antonio Conte un rinforzo per il centrocampo. Lo scrive su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che fa il punto sull'affare Gilmour: "Trattative in corso per Billy Gilmour al Napoli dal Brighton. Pronto un contratto fino al 2029".