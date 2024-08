Da Milano - Il Parma vuole chiudere Gaetano: ds atteso a Napoli, duello col Cagliari anche per Cheddira

Le ultime sulla trattativa che vede coinvolto il centrocampista classe 2000 le riferisce su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

Si stringe il cerchio per la cessione di Gianluca Gaetano, che presto potrebbe lasciare il Napoli e trasferirsi a titolo definitivo al Parma.

Le ultime sulla trattativa che vede coinvolto il centrocampista classe 2000 le riferisce su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "Il ds del Parma (Mauro Pederzoli) atteso a Napoli questa settimana per incontrare la dirigenza azzurra: il Parma vuole chiudere per Gianluca Gaetano, nel mirino anche del Cagliari. Coi sardi è duello pure per Walid Cheddira che piace pure a un paio di club esteri".