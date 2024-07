Da Milano - Il talentino Vigliotti giocherà tra i pro: sta per firmare con la Cavese

Autore di 14 reti in 31 presenze nel campionato Primavera 2, l'azzurrino è ora vicino al passaggio al professionismo in una squadra campana di Serie C.

Gianluca Vigliotti, attaccante del Napoli classe 2005, si è messo in mostra nella passata stagione. Autore di 14 reti in 31 presenze nel campionato Primavera 2, l'azzurrino è ora vicino al passaggio al professionismo in una squadra campana di Serie C.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X le ultime sul talentino: "Gianluca Vigliotti (classe 2005) alla Cavese dal Napoli in prestito".