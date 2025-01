Da Milano - L’opzione Napoli non convince Frattesi: teme di fare la riserva come all’Inter

vedi letture

Davide Frattesi è sempre più un caso all'Inter.

Davide Frattesi è sempre più un caso all'Inter. Fin qui in stagione ha trovato solamente 585 minuti in campionato, con 252 minuti invece in Champions League, un utilizzo che non lo ha lasciato soddisfatto. Lo scrive il portale l’Interista.it, che fa il punto sul futuro dell’ex Sassuolo: “Quest'anno però, la musica sembra cambiata, Frattesi storce il naso per le numerose panchine collezionate in stagione e le voci emerse sulla proposta dell'agente di un trasferimento alla Roma già nel mercato di gennaio hanno provocato dei malumori interni all'Inter. Di fronte al malcontento palesato, tuttavia, il club nerazzurro si è mosso per tempo e ha fissato un prezzo categorico per la cessione dell'ex Sassuolo: 45 milioni di euro.

Oltre alla Roma è emerso anche l'inserimento del Napoli di Antonio Conte, che ha cercato di avvicinarsi all'entourage del giocatore. Ed è qui che è emersa la posizione di Frattesi, bomber attuale della Nazionale italiana (8 gol in 25 partite): l'opzione di vestire la maglia azzurra a Davide non convince. Stando a quanto riportato dalla redazione de L'Interista, il classe '99 non è convinto di trovare lo spazio desiderato alle pendici del Vesuvio e dunque di giocare a causa della presenza di Anguissa, Lobotka e McTominay. Sarebbe come cambiare sponda ma ritrovarsi sempre da seconda scelta”.