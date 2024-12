Da Milano - Napoli e Fiorentina vogliono Pellegrini, ma c'è un ostacolo

Il Napoli in questo mercato di Gennaio è alla ricerca anche di un centrocampista che dia fantasia alla manovra del Napoli

Il mercato di gennaio in casa Napoli si riscalda giorno dopo giorno con la lista dei nomi sul taccuino di Giovanni Manna sempre in aggiornamento. Ma dei possibili obiettivi del club azzurro potrebbero far gola anche ad altre squadre in Serie A. In questo caso parliamo di Lorenzo Pellegrini, oramai fuori dai radar nel progetto Roma pare stia cercando nuovi stimoli altrove.

Come riporta su X l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, il futuro del centrocampista della nazionale italiana in questo momento è davvero in dubbio. Su di lui c'è l'interesse del Napoli, ma in queste ore anche della Fiorentina. Il vero ostacolo però per entrambe le società è l'ingaggio del ragazzo che percepisce 6 milioni annui compresi bonus, uno stipendio davvero alto per i parametri delle due società.