Da Milano - Non solo il Napoli su Gimenez, interesse di Milan e due big di Premier

Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord, è tra i possibili sostituti di Victor Osimhen. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X le ultime sul messicano: "Molti club stanno monitorando l'attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez (classe 2001): Milan, Napoli, Tottenham e Liverpool hanno mostrato interesse per il giocatore messicano".

