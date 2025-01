Da Milano: "Presto nuova offerta per Garnacho: il Napoli ci riprova"

Nicolò Schira, giornalista, ha scritto un post su X continuando ad aggiornare la trattativa Napoli-United per Garnacho: "Previsti nelle prossime ore nuovi colloqui diretti tra Napoli e Manchester United per Alejandro Garancho. Come rivelato martedì il Napoli è pronto a presentare al Manchester United una nuova offerta per provare ad ingaggiare l'ala. Al lavoro il direttore sportivo Manna".

