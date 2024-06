Da Milano - Rafa Marin al Napoli: nuovi dettagli su clausola di riacquisto e ingaggio

Rafa Marin al Napoli dal Real Madrid per 12 milioni di euro: la trattativa è alla fase finale. Lo scrive su X l'esperto di mercato Niccolò Schira: "Condizioni personali concordate per un contratto fino al 2029 (€1,2M/anno + bonus). Il Real Madrid avrà una clausola di riacquisto da 30 milioni di euro a partire dall'estate 2026. Il prezzo aumenterà per il 2027.

Rafa #Marin to #Napoli from #RealMadrid for €12M is at the final stage. Agreed personal terms for a contract until 2029 (€1,2M/year + bonuses). Real Madrid will have a buyback clause for €30M from the summer 2026. The price will increase for 2027. #transfers