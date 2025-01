Da Milano - Raspadori non ha cambiato idea: vuole lasciare Napoli già a gennaio per giocare

Giacomo Raspadori vuole giocare di più e la sua idea è lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, l'attaccante non ha cambiato idea sul suo futuro: "I piani di Giacomo Raspadori non sono cambiati: vuole giocare di più e vorrebbe lasciare il Napoli in questo periodo di mercato".

Giacomo #Raspadori’s Plans have not changed: he wants to play more and would like to leave #Napoli during this #transfers window https://t.co/gS2iYy524I