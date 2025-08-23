Sfuma Chukwuemeka, Juanlu in 2° piano. Romano: "Il Napoli ora ha un'altra priorità"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube tramite Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Chi non vestirà la maglia del Napoli è Carney Chukwuemeka. Nelle ultime settimane vi avevo fatto una lista di centrocampisti sondati dal Napoli: alcuni semplicemente sondati, altri a cui il Napoli ha rivolto maggiori attenzioni come ad esempio Diouf a cui il Napoli era arrivato a proporre 20 milioni di euro per lui.

Poi dopo l'infortunio di Romelu Lukaku sono cambiate le priorità per il Napoli, persino Juanlu Sanchez è passato in secondo piano per quanto riguarda le priorità del club. Prima si cerca di chiudere per il sostituto di Lukaku, parallelamente si tenta di tenere in piedi altre operazioni: oltre quella di Juanlu, la pista del centrocampista non avanza in modo concreto. Carney Chukwuemeka era un'idea del Napoli ma non erano stati mossi passi concreti, e nelle ultime ore il giocatore ha trovato un accordo totale e definitivo per andare al Borussia Dortmund: accordo con il Chelsea per 20 milioni di euro più bonus".