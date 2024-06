Da Milano - Spinazzola ha dato disponibilità per un contratto breve col Napoli: i dettagli

vedi letture

Oltre a Mario Hermoso, per il quale i discorsi vanno avanti da un bel po', l'ultimo svincolato finito nel mirino degli azzurri è Leonardo Spinazzola

In questa sessione di mercato il Napoli sta guardando con interesse anche ad alcuni parametri zero. Oltre a Mario Hermoso, per il quale i discorsi vanno avanti da un bel po', l'ultimo svincolato finito nel mirino degli azzurri è Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto con la Roma.

Le ultime sulla trattativa per l'ex Juventus e Atalanta arrivano da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport: "Leonardo Spinazzola ha dato la disponibilità al Napoli, è disponibile ad accettare un contratto fino al 2025 con opzione per un ulteriore anno. Conte e Manna riflettono".