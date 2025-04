Da Milano: "Vice di Spalletti ad Empoli per seguire Marianucci"

Luca Marianucci, difensore dell'Empoli, dovrebbe essere il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione. Intanto il classe 2004 è finito già sotto osservazione dalla Nazionale italiana in vista delle prossime convocazioni.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive su X: "Il vice di Luciano Spaletti (Marco Domenichini) è stato oggi allo Stadio Castellani per assistere alla partita tra Empoli e Venezia per seguire il giovane difensore centrale Luca Marianucci (classe 2004)".

🚨 Excl. - Luciano #Spaletti’s Vice (Marco Domenichini) was today at Castellani Stadium to watch the game between Empoli and Venezia to monitore the young centre-back Luca #Marianucci (born in 2004) 🇮🇹