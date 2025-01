Da Roma annunciano: "Il derby cambia il mercato, Pellegrini non parte"

"Roma, il derby di Pellegrini cambia il mercato" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina de Il Messaggero oggi in edicola in merito al futuro di Lorenzo Pellegrini dopo il gol nel derby. Prima di questo episodio stava trovando poco spazio e da lì è cambiata la storia alla Roma fatta di alti e bassi. Ora vuole riprendersi in mano la squadra del cuore. E il futuro, almeno per ora, è a tinte giallorosse. Escluso l'addio a gennaio che era già difficile nelle scorse settimane. L'Inter ha chiesto informazioni ma tutti i discorsi sono rimandati all'estate. Timido, invece, l'interesse del Napoli.