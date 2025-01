Da Roma - Pellegrini, sprint Napoli anche senza Raspadori: ADL ci prova

vedi letture

Il Napoli fa sul serio per Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma in uscita dal club giallorosso. Secondo quanto riferito da Radio Radio, il club di De Laurentiis è concretamente interessato al giocatore.

I dettagli: "Un’altra possibile destinazione è rappresentata dal Napoli. I partenopei sarebbero pronti a mettere sul tavolo un’offerta concreta per Pellegrini, pur senza l’inserimento di Raspadori come contropartita tecnica, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato. De Laurentiis sarebbe intenzionato a puntare sul centrocampista per rinforzare ulteriormente la rosa e tranquillizzare Antonio Conte".