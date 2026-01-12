Da Roma: "Raspadori, c'è dietro il Napoli? Gasperini non può più aspettare!"

Sono nove giorni che la Roma attende la risposta di Raspadori, scrive quest'oggi il quotidiano romano Il Messaggero che fa il punto sull'obiettivo di mercato dei giallorossi che, dopo aver accontentato il ragazzo in tutte le richieste e aver chiuso la trattativa con l'Atletico Madrid, sono in attesa delle riflessioni del giocatore. Il quotidiano romano si fa delle domande:

"Viene da chiedersi perché alla Lazio, come ha confermato Lotito, è stato detto subito: "No, grazie" e la Roma continua ad essere tenuta in sospeso. Vuoi vedere che Raspadori tentenna perché dietro c'è un'altra squadra? E che questa squadra è il Napoli, che però prima deve cedere Lucca? Di certo la Roma non può più aspettare. Gasp ha bisogno quanto prima di un attaccante, ma, con il passare delle ore sta diventando anche una questione d'immagine. Per questo motivo, al di là di quello che deciderà Raspadori, la Roma ha iniziato a guardarsi intorno. E Massara, su indicazione dei Friedkin, ha subito allacciato i rapporti con l'Aston Villa per Malen".