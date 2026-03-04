Spinazzola, rinnovo in arrivo: si discute sulla data del prolungamento

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Napoli è al lavoro per il rinnovo di contratto dell'esterno Leonardo Spinazzola.

“È in corso la trattativa per il prolungamento dell’accordo tra Spinazzola e il Napoli: il club ha presentato un’offerta per estendere il contratto fino al 2027, mentre l’esterno sinistro preferirebbe un’intesa fino al 2028. Nel frattempo il commissario tecnico Rino Gattuso starebbe valutando la possibilità di convocarlo in Nazionale in vista delle prossime gare dei playoff”.