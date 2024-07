Da Torino - Asse di mercato col Napoli? Ostigaard o Natan per l'arrivo di Hermoso

vedi letture

A prescindere dell'affare Buongiorno, ormai finalizzato, l'asse di mercato tra Napoli e Torino potrebbe continuare.

A prescindere dell'affare Buongiorno, ormai finalizzato, l'asse di mercato tra Napoli e Torino potrebbe continuare. Il club azzurro vuole chiudere Mario Hermoso e deve fare spazio cedendo Ostigaard o Natan.

Il primo, ex Genoa, potrebbe fare al caso del Toro, che però ha d'atto i primi sondaggi per Baniya. Sfumato Luperto, fuori portata Solet, il giocatore del Napoli potrebbe tornare di moda a breve. A riferirlo è Torinogranata.it.