Da Torino - Chiesa a prezzo di saldo: la Juventus accetta anche 15mln!

Federico Chiesa è stato estromesso dai convocati per l'amichevole di ieri della Juventus contro il Brest e Thiago Motta l'ha di fatto silurato, dichiarando che chi non era presente è fuori dal progetto. E così adesso l'esterno offensivo ex Fiorentina, accostato anche al Napoli, può andar via a prezzo di saldo.

Come appreso da TuttoJuve.com, il club bianconero accetterebbe anche 15 milioni di euro, e questo da circa una settimana, pur di cedere l'attaccante classe 1997, in scadenza di contratto a giugno 2025, in questa sessione di mercato. La Juve, insomma, attende offerte per Chiesa, visto un mercato piuttosto immobile al momento per il giocatore.