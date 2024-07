Da Torino: “Chiesa chiede troppo per rinnovare. Napoli? La trattativa potrebbe riaprirsi”

Gianni Balzarini, giornalista di Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Chiesa? Non escludo che possa aprirsi una trattativa col Napoli. Sul calciatore c’è la Roma, ma nulla esclude che il giocatore possa andare altrove.

Chiesa ha espresso il desiderio di giocare la Champions e questo non potrebbe farlo nè a Roma nè a Napoli, però ha il contratto in scadenza nel 2025 e la Juve non gli darà mai le cifre che ha chiesto per rinnovare. Poi Thiago Motta preferisce valutare Soulè in quella zona di campo, diciamo che il tecnico non piangerebbe se andasse via Chiesa”.